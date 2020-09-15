暴動案24歲被告潛逃被扣台灣　法庭發拘捕令

台媒早前引述消息，指有5名香港年輕示威者於今年7月中下旬欲乘船偷渡往台灣，惟中途因耗盡燃料而漂流到東沙群島，被台方海巡署查獲，現關押在高雄。據報其中一人為涉嫌參與暴動及藏武的24歲男子吳仲謙，吳的案件今(15日)午在區域法院再訊，他缺席聆訊，法庭遂向他發出拘捕令將其通緝，代表他的范黃曹律師行亦向法庭申請正式終止代表他，法庭容後處理充公保釋金的事宜。

案中三名被告分別為吳仲謙（24歲）、謝灼華（23歲）及周健豪（26歲），三人被控一項暴動罪，指他們於去年8月24日在九龍灣牛頭角警署附近參與暴動。

吳仲謙另被控無牌管有無線電通訊器材，以及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。該兩項控罪指，吳於去年8月24日，無牌管有兩部對講機，及管有行山杖、鉗及士巴拿。

謝灼華另被控一項襲警罪，指他同日於在九龍灣偉業街常怡道行人天橋底，襲擊總督察11827梅永罡。

吳今午缺席聆訊，其家人亦未見有到庭旁聽，代表吳的一名女律師向法庭表示，她於今年7月16日對上一次提訊時最後一次與吳會面，7月17日她曾與吳電話聯絡，惟自8月28日起她已無法用電話或ＷhatsＡpp聯絡對方，她於9月9日已就事件向法援署作出匯報。控方今午向法庭申請拘捕令，獲法庭批准。

同案被告謝灼華及周健豪今午則有出庭應訊，代表周的律師表示，周現與法援署商討一些事宜，故申請將案押後4星期，法庭將案押後至10月13日再訊。

吳、謝及周3人原獲准以5000港元現金保釋，保釋期間並須守宵禁令、不得離境及定期到警署報到等條件，謝及周獲准繼續保釋候訊。