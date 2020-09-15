政Whats噏：灣仔區會秘書處拒提供服務　主席「善意提醒」不獲理會

灣仔區議會今日(15日)開會，主席楊雪盈表示，自己同另外4位議員早前就上次會議嘅會議紀錄，向秘書處提交修訂建議，但有部分出現遺失。該區民政事務專員陳天柱重申，有關內容並唔符合《區議會條例》所訂明嘅區議會職能，所以唔會提供相關秘書服務。楊就話，目前南區區議會正就該區秘書處拒絕提供服務提出司法覆核，提醒陳可能要承擔法律責任咁話喎！

話說南區區議會主席羅健熙尋日(14日)提出司法覆核，質疑當區秘書喺一次會議上拒絕提供秘書服務，做法違反《區議會條例》。雖然法庭仲未就案件作出裁決，但喺今日嘅灣仔區議會上，楊雪盈就提醒該區秘書處，若果唔將經修訂嘅會議紀錄上載到區議會網頁，有可能要承擔法律責任。

面對楊以「善意提醒」變相施壓，陳天柱就不為所動，再重申若討論內容不符區議會職能，秘書處係唔會提供秘書服務，包括唔會為會議進行錄音，亦唔會提供相關嘅會議紀錄；仲話即使有區議員自己寫返啲類似嘅紀錄出嚟，秘書處都唔會承認，亦都唔會將佢上載到網上。