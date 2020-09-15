「搪瓷大王」家族掀爭產　陳方安生弟婦敗訴

「搪瓷大王」陳兆民長孫陳禹嘉，就其已故祖母黃秀珍的遺產，與其姑姐、即陳方安生弟婦陳美珠對簿公堂。陳禹嘉請求法庭確認，祖母由1978至2004年間所立、指定他為主要遺產受益人的5份遺囑有效，但陳美珠就質疑其效力，要求法庭裁定其母的遺產應以無遺囑的方式處理。案件去年7月在原訟庭審訊，法官押後至今天（15日）宣判，裁定原告陳禹嘉勝訴，被告陳美珠則須支付原告的訟費。

主審法官陸啟康在判詞表示，在仔細觀察各證人作供後，接納原告誠實可靠，並指他表現平和及無機心，欠缺操縱別人的能力。相反法官就覺得被告城府甚深，錙銖必較，而且操控欲強，只愛自說自話又拒絕聆聽，作供時避重就輕及喜歡與人鬥嘴。因此權衡之下，法官接納原告一方證人的證供。

黃秀珍在生時，曾先後在1978、1992、1999、2001及2004年5次立遺囑，但其內容大致一致，都是委任原告作為遺囑執行人和主要的遺產受益人。在最初3份遺囑中，原告的父親陳一心亦被列為執行人與受益人，但因他晚年多病，且先於黃在2003年去世，故在2001及2004年兩份遺囑中，原告就成為唯一的遺囑執行人。

法官表示，由於黃在2004年進行的智能測驗成績不佳，所以不能肯定她當時是否真正明瞭律師解釋的遺囑內容。法官因此裁定，對上一份2001年遺囑為她的有效遺囑。

另外，本案被告為前政務司司長陳方安生的弟弟方桂生的妻子。審訊時陳方安生亦有以被告方證人身份到庭，呈交其證人供詞作為證供。其證詞表示曾在社交場合與黃會面，覺得黃有禮貌及和藹，及與被告表現親密。不過法官指她與黃並不熟稔，其證供價值有限，因此不給予任何比重。