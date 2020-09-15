強推明日大嶼　11年內掏空8000億庫房　環團促撤回

綠色和平聯同學者今日(15日)就「明日大嶼」填海計劃，發布《明日大嶼對香港財政的影響分析》報告。報告指出，香港公共財政正面臨疫情、人口老化及全球經濟衰退等多重危機，若強推「明日大嶼」，恐於11年內耗盡財政儲備，籲政府撤回計劃，免令香港陷入債台高築的困局。

綠色和平委託冠域商業及經濟研究中心，研究「明日大嶼」對本港公共財政的影響。報告根據政府2014年發布的《長遠財政計劃工作小組報告》中，所使用的收支推算模型作分析，加上抗疫措施開支，以及「明日大嶼」估計造價的6240億港元，即使以最保守的政府支出作假設，結果都顯示本港庫房將於2031至32財政年度耗盡，到時或需以舉債方式維持公共開支。

報告亦指出，人口老化導致勞動力萎縮，加上社會福利、衞生、教育三大經常開支持續上升，香港公共財政的可持續性正受衝擊。受新冠肺炎疫情影響，今年年度預算赤字已增至逾3000億港元，財政儲備跌至8000多億港元，報告其中一個推算結果顯示，港府的債務水平於2041至42年度可高達14萬億港元。

綠色和平資深項目主任連佩怡表示，香港經濟面對內憂外患、財政不穩的情況，政府若仍一意孤行地推行「明日大嶼」，不但破壞珍貴的海洋生態環境，更會成為壓垮本港經濟的最後一根稻草，加速本地公共財政崩潰至難以挽救的局面。她續指，相比「明日大嶼」，發展棕地更具成本效益，促請政府優先發展棕地。