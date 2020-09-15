女西醫藉網文推銷其美容針更幼細舒服　裁停牌6個月緩刑3年

女西醫王翊馨被指控於2014年10月，允許、默許及沒採取足夠措施，讓其名字、職銜、照片及聲明在網絡文章中出現，推銷透明質酸(Restylane)及肉毒桿菌(Botox)產品，醫務委員會今(15日)召開紀律聆訊，裁定王專業失當罪成，被判將從醫生名冊除名6個月，緩刑3年。

有團體2018年就醫學美容宣傳手法進行調查，發現有多名醫生涉嫌違反專業守則，監察人袁海文最終向醫委會作出投訴。案情指，一名網絡作家受邀為NuMe名人醫美外科中心作宣傳，網誌中上載王示範為女客人注射透明質酸及肉毒桿菌的照片及描述，稱王使用的針比一般幼細，令客人更舒服等。

根據醫生專業守則，醫生不可利用活動推廣其業務或兜攬生意，亦應該採取合理步驟，以確保內容不會使人產生正推銷醫生自己或其機構，及用於推銷醫療及健康相關產品或服務，醫生亦絕對不得予人他們與別不同或特別的方法解決健康問題的印象。

王未有出庭應訊，據被告提交的文件指，該活動屬私人性質，王當時正為客人服務，並未有參與其中，當時亦不清楚自己被拍攝。另外，王呈交的承諾書中，公司不會利用其姓名作宣傳用途。辯方大律師稱，文章為作家的個人意見，並非王的直接引述，2017年已要求移除文章及照片。

醫委會回應指，相片所見，王當時手持針筒面向鏡頭，相片中亦有他人手持攝錄機，王應清楚當日中心有宣傳活動，並有其他人在場，故不接受解釋。作為醫生，王應採取合理行動，防止相片用作宣傳用途。