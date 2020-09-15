123個疑載毒金屬貨櫃滯港5年終運走　環團促港以此為戒

環保團體綠惜地球揭發，123個疑載有3000噸廢銅渣的貨櫃滯留香港近5年，該批貨櫃近日終於駛離香港，目前去向不明。該團體指，香港一直是「垃圾貿易」的自由港，中轉廢礦渣只屬冰山一角，塑膠垃圾貿易量其實更龐大，又稱聯合國《巴爾塞公約》明年將規管埋廢塑膠貿易，關注當東南亞各地都拒收洋垃圾時，香港政府是否能做好把關。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強撰文講述事件，指2015年12月載着123櫃廢銅渣的貨輪從羅馬尼亞康斯坦察出發，歷經2個月到上海洋山港及廈門港，其後遭當地部門勒令退回，再經過2個月時間後又輾轉到香港。

朱稱，該批貨2016年8月到港，自己接獲多個消息稱上述貨櫃「毒金屬」，因不符內地法規而被退回，故轉運香港，並向環保署提供信息。他稱由於該些「毒金屬」並非來自香港，本地也沒有處理礦渣的設施，雖然港府拒絕入境，貨品亦一度分批轉運至馬來西亞，惟先行8個貨櫃抵達巴生西港時即被該國家以《公約》為由拒收，其餘115個貨櫃則被香港環保署原地扣查。

朱指《公約》轄下小組去年10月在日內瓦召開會議，並報告此案例。會議披露，羅馬尼亞環保部門事後調查發貨公司，發現該公司15年在當地收購一個垃圾場，臨時儲存了大量爐渣廢物，卻沒有處理這些廢物的許可，即無權就有關廢物進行收集、回收或貿易。環保部門最終處以罰款，並且暫停了該場地的營運，同時以違反相關廢物出口的法規而提出刑事訴訟。

朱指事件令人反思，香港這個「貿易自由港」是否也是垃圾貿易的自由港，又稱《公約》明年起將加入規管有害廢塑膠貿易，要求長年擔當塑料垃圾中轉站的港府做好準備，拒做再做垃圾貿易的幫兇。