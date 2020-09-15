無綫電視男職員被捕　涉網上煽動恐嚇廣告客戶刑毁公司設備

在去年反修例示威爆發期間，有人不斷在網上討論區散播言論，煽動他人進行刑事毀壞行為，包括破壞港鐵設施、放火燒毀無綫電視器材、滋擾或攻擊其藝人及客戶等，目的為阻礙電視台正常運作，以及威逼客戶停止於電視台刊登廣告。

警方經調查後，鎖定一名該電視台影片後期製作技術員，懷疑他發布上述言論，並疑以職務便利取得電視台內部資料及活動行程，繼而對電視台、其藝人及客戶等進行滋擾及攻擊。警方於今日(15日)上午在將軍澳拘捕一名25歲男子，涉嫌「煽惑他人進行刑事毀壞」，並搜獲一部手機、一部手提電腦等證物。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

無綫電視發言人今日傍晚表示，證實警方拘捕公司一名後期製作科員工，涉嫌干犯網上非法行為。今日上午約7時，網絡安全及科技罪案調查科人員拘捕該名影帶調配助理，經得到無綫電視同意後，警方下午將被捕員工帶返電視城調查。他涉嫌在網上滋擾或恐嚇無綫電視廣告客戶、煽動他人刑事毀壞公司設備、慫恿他人破壞無綫電視或有無綫電視藝員出席的活動。今日警方在電視城的調查行動只與個别員工違法行為有關，完全不涉及搜查傳媒機構。

發言人又指，自去年社會騷亂開始，網上煽暴行為日益嚴重，包括煽動他人阻撓無綫新聞採訪工作、恐嚇商戶停止在無綫投放廣告、破壞無綫活動及滋擾藝人等。無綫電視就此已多次報警，並感謝警方鍥而不捨追查，會全力配合警方調查，將不法之徒繩之於法。