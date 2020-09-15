新界南「放蛇」打擊黑的及白牌車拉8男子

新界南交通執行及管制組特遣隊人員，於上周五(11日)及今日(15日)展開代號「駒始」的執法行動，打擊的士濫收車資及非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行為。

行動中，警方派員到葵涌區一酒店喬裝乘客，他們先後被招攬乘坐4輛的士及4輛私家車，並分別前往多間位於油麻地、尖沙咀及中區的酒店。當的士到達目的地時，4名的士司機分別要求收取380至480元車資(合理車資約為100至180元），另外4名私家車司機則要求收取400元車資。

人員遂於現場拘捕4名本地男的士司機(35至49歲)，涉嫌「濫收車資」；另外4名本地男私家車司機(30至63歲)，則涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。所有被捕男子現已保釋候查，須於10月中旬向警方報到。所有涉案車輛亦已被扣留作進一步檢驗。

警方提醒市民和旅客，根據香港法例，的士司機無權向乘客徵收車廂防疫或消毒費用。若市民和旅客發現任何違例行為，應記下時間、地點、的士車牌號碼及的士司機證上資料，並向警方舉報。

警方呼籲各界人士，特別是從事汽車服務業界人士，「的士濫收車資」及「招攬乘客」屬嚴重違法行為，一經定罪，最高刑罰為監禁6個月及罰款1萬元。此等違法行為亦會嚴重影響業界人士及香港國際大都會的聲譽。警方十分重視涉及的士違規行為，並會繼續針對性的執法行動，打擊相關罪行。

另外，由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者均可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。