申請公屋及替兒子申請身份證涉行賄政府人員 女子被廉署檢控

一名女子涉行賄房署、社署及入境處人員，被廉署起訴。

廉政公署今日(15日)落案起訴一名女子，控告她涉嫌向房屋署、社會福利署及入境事務處的人員提供共逾4000港元，以加快其公屋申請，以及處理其兒子的身份證申請，被告已獲准保釋，於星期四(17日)在西九龍裁判法院答辯。

陳玉娟(53歲)，無業，被控5項罪名，即4項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條；以及1項向訂明人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第8(1)條。

被告於案發時參加公屋申請，正等候房屋署安排編配單位。她並向社署申請綜合社會保障援助。此外，被告亦為其兒子向入境處提出核實香港永久性居民身份證資格申請。

其中3項控罪指，被告涉嫌於今年3月2日至5月13日期間，無合法權限或合理辯解而於3個場合分別向一名房屋署房屋事務主任提供2040港元，向一名房屋署合約物業服務主任提供40港元，以及向一名社署社會工作主任提供40港元，作為協助被告加快其公屋申請的誘因或報酬。

另一項控罪指被告涉嫌於今年4月23日，經社署與香港政府進行任何事務往來時，無合法權限或合理辯解而向社署的不知名人員提供800港元。

餘下控罪指被告涉嫌於去年12月5日，無合法權限或合理辯解而向一名入境處文書助理提供1100港元，作為協助被告不按規定程序處理其兒子的核實身份證資格申請的誘因或報酬。上述房屋署、社署及入境處人員均沒有接受被告提供的款項。該三個部門在廉署調查案件期間提供全面協助。