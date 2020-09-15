「不提證供起訴」惹放生黑暴疑慮　改副刑事檢控專員審批

梁卓然向刑事檢控科人員發內部電郵，指所有不提證供起訴的決定，須由「副刑事檢控專員」審批。

反修例事件引發的示威衝突已延續逾1年，截至本月6日，警方就事件共拘捕10016人，檢控2210人，當中逾百宗案件，律政司以「不提證供起訴，改為簽保守行為」，被指「放生」涉案人士。有消息指，為堵塞輕易放生的決定，律政司刑事檢控專員梁卓然於本月2日向刑事檢控科人員發出內部電郵，指所有不提證供起訴的決定，即日起須由「副刑事檢控專員」審批。有學者指反修例事件延續多時，律政司現時才堵塞漏洞，坦言：「(律政司)的確係遲嘅！」

據了解，律政司刑事檢控科為應付反修例案件而成立「特別職務組」，由副刑事檢控專員楊美琪作統帥。由於案件繁多，該組或會把部分個案轉交其他組跟進，因而出現處理方法不一情況，有部分檢控人員對證據確鑿案件不提證供起訴，變相放生；相反有部分僅得7或8成定罪機會的案件，人員卻決定繼續起訴，基於「寧縱無枉」原則，被告終獲判無罪。

消息指，律政司內部檢控人員對「簽保守行為」一事存在分歧，故決定由副刑事檢控專員統一審批，據知除執掌特別職務組的楊美琪外，同職級的譚耀豪亦可作審批；據知本身為資深大律師的譚，或有機會接替梁卓然，出任刑事檢控科「一哥」。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈歡迎今次安排，指由一個高級人員監管屬下人員操作及表現，可堵塞放生違法人士的漏洞。被問及反修例事件至今已逾一年，律政司至今始發現並推出新安排，是否太遲？傅坦言：「的確係遲嘅，不過遲到好過無到」。

至於反修例案件逾萬名被捕人士，只有約兩成人被檢控，傅稱警方及律政司都要加把勁，免得檢控太慢，讓違法人士有恃無恐，稱：「有人犯罪就要承擔責任，判刑可以有阻嚇性。」他建議本港可考慮倣效英國設24小時法庭，專門審理相關案件。

現時律政司決定是否以簽保方式處理案件，會考慮一系列情況，包括提出檢控的後果與罪行的嚴重性是否不相稱；被告人被定罪後可能被判處的刑罰；被告人的年齡、犯罪紀錄、品格、精神狀態、犯罪情況；受害人的看法；被告人本身的態度等。這種處理方法頗受被告歡迎，被告只需在法庭承認有關案情並表示願意簽保守行為，控方會向法官表示不提證供起訴，法官會撤銷控罪；變相被告不用認罪，不會留有案底，不需花費高昂律師費抗辯。