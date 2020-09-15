3月頭大埔悼念周梓樂集會　3名區議員等5人被控3罪後日提堂

今年3月8日晚在大埔超級城，有當區居民發起集會悼念離世的科大學生周梓樂。到晚上約9時，商場附近有約40人集結，當時一名便裝警員正在巡邏，但被10多人尾隨，當中有2名男子用電筒照射該名便裝警員的眼部，由於這名便裝警員同家人的個人資料，曾被人起底及惡意放上網攻擊。期間尾隨者，大聲重覆宣讀這名便裝警的個人資料。這名便裝警隨即採用較近路缐撤離及盡快趕回警署，但尾隨者並無停止，繼續對該警員作出侮辱性行為，最後到埸支援的警員當場拘捕包括當區議員在內的5名涉案男子。

警方經進一步調查及諮詢法律意見後，其中5名被捕男子(22至36歲)，合共被控一項「非法集結」罪。5人當中，一名姓蘇(22歲)男子及一名姓文(29歲)男子，另合共被控一項「襲警」罪；該名姓蘇男子、該名姓文男子及一名姓姚(22歲)男子，另合共被控一項「無牌管有無線通訊器具」罪。案件將於後日(17日)於粉嶺裁判法院提堂。

據了解，當中3人為大埔區議員連桷璋、姚鈞豪及文念志，另外2人分別為區議員助理蘇揚浚及攝影師蔡健瑜。