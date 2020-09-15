警落實3項監警會建議　98宗涉反修例投訴獲通過

監警會今(15日)進行公開會議，討論警方反修例行動後的心理輔導和投訴警方數字，以及監警會發出審核報告的52項建議最新狀況。警方指至今已完成3項建議，包括水馬安排、新聞發布和改善羈留安排。

另外，警方已提交308宗涉反修例事件投訴的調查結果，有98宗經監警會通過。監警會主席梁定邦表示，警方預計在一年內完成報告內大部分建議，但有一部分則需參考外國處理手法，並會和保安局跟進落實其他建議。

警務處署理助理處長(服務質素)麥衞文向監警會匯報，有關報告提出的52項跟進建議當中，有3項已經完成，包括運用水馬阻止有人暴力衝擊，已添加2200個水馬，分別於政府總部及警察總部等地使用。

另一項涉及羈留安排，他指警方已將5個陸路警區，分別每區選出指定兩間警署，作為大型拘捕行動時指定的臨時羈留處選址。其中東九龍總區和西九龍總區的指定警署，分別為紅磡警署和秀茂坪警署。警方同意監警會所指，羈留處所不應於過分偏僻位置，應選址於交通較為便利的地方，以及鄰近公立醫院，有關安排已在處理9月6日的公眾活動時實施。

至於新屋嶺扣留中心，警方表示，以該中心目前條件，不適合用於大型活動中羈留處理大量被捕人士，故在6月已經停用，並告知保安局。

餘下1項已跟進建議，涉及警方主動與其他部門及機構，召開跨部門記者會制度。警察公共關係科已經與政府新聞處研究跨部門協調措施，以便有效澄清假新聞與網上謠言。

麥又主動提及，早前邀請4個傳媒協會商討採訪大型公眾活動安排，並就有自稱記者人士參與違法公眾活動，去信有關協會。

反修例事件投訴方面，截至本月4日，監警會收到1895宗，涉及9070名投訴人，而須匯報投訴有609宗，涉661名受害人，當中屬輕微指控有404宗，屬嚴重指控如毆打、濫用職權、捏造證據和恐嚇，則有205宗。

監警會秘書長俞官興表示，警方已提交308宗調查結果，而經監警會通過的有98宗，當中有2宗指控獲證明屬實，1宗未經舉報獲證明屬實，3宗為並無過錯。當中2宗獲證明屬實案件涉及粗言穢語，其中1宗案件發生於去年將軍澳，有影片拍到警員驅散天橋的市民時，以粗言穢語追罵市民；另1宗則發生在大埔，一名區議員及其助理拍攝警方行動時遭警員以粗言穢語辱罵，過程同樣被影片拍下成為證據。

另1宗為未經舉報獲證明屬實個案，警員在投訴人未經同意下使用頭套。雖然未能再聯絡到投訴人，但監警會翻查該警員記事簿，發現未有按照警例將對方同意使用頭套一事紀錄，故作出有關結論。