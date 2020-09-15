東方大搜查全港土地　港府悖逆民意　強推明日大嶼

土地問題一向是市民最關注的核心，東方報業集團今年初就動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展，而不必一意孤行發展「明日大嶼」計劃。雖然「大把土地」的證據擺在眼前，當局至今仍無作跟進，亦無意叫停「明日大嶼」，實在令人費解。

有環保團體表示，相對平坦、易發展的棕地其實更有助解決房屋問題，加上新界棕地潛在問題甚多，政府拖延發展棕地，變相只是縱容非法作業污染新界鄉郊。而有團體估計，新界有1023公頃棕地未納入發展。另環保團體綠色和平調查發現，發展約400公頃棕地，估算只需333億港元造價，已可興建約14萬個公營單位。

除了棕地，現時葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區不少舊式工廈已非從事工業用途，港府亦可重整及善用工業區和工業邨土地改成房屋用途。按照差餉物業估價署的資料，全港工廈空置總面積近103萬平方米。而有關注工廈房屋問題的組織亦指出，政府雖鼓勵業主將工廈改作過渡性房屋，惟誘因不足，參與率不高。

本港現時有3大工業邨，分別位於大埔、將軍澳和元朗。隨着工業式微，工業邨大都有名無實，部分更有大幅空置土地情況。據香港科技園公司網站的資料，三大工業邨涉及閒置用地及廠房有19.5萬平方米，只要適當運用，極具發展潛力。另外，可將較小型的工業區移往大型工業邨內，騰出的工業區便可重組或重置作建屋用途。

市區重建亦是覓地的另一條出路，現時本港約有1萬幢50年樓齡或以上的舊樓，估計至2046年有關數量高近3萬幢，佔全港樓宇數目的一半，而不少舊區，如紅磡、土瓜灣及何文田等均舊樓林立，加快重建有助解決房屋問題。