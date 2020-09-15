政Whats噏：何君堯鬧爆薛浩然不務正業　浪費金錢

新界鄉議局執行委員會會議今日(15日)召開，但點知作為執行委員之一嘅何君堯就因為一本書「辣着」，會後仲喺社交網站圖文並茂貼文，鬧爆該書作者，即係已故「新界王」劉皇發嘅妹夫、鄉議局研究中心主任薛浩然不務正業，話佢浪費鄕議局嘅錢，建議鄉議局係時候要節流，唔好要呢啲冗員喎！

何君堯以「鄉議局是時候要節流」為題，講到話今日開會，有一本名叫《香港馬照跑一東西文化融匯下的香港賽馬事業》嘅書放係枱面，而呢本書正係由薛浩然所著，話獻畀佢妻子。但書中大部分講述英國賽馬文化、起源、發展，至香港賽馬發展等，全部都從馬會資料庫、其他史籍或政府檔案中取得，仲話基本上無太大思維能力需求，全部都係炒作喎。

何認為呢啲嘢不值一文，又話替作者感到難為情，竟敢開口要求索價168蚊一本，鬧爆話呢本書同鄉議局無一啲關係，唔明白點解放係會議枱上。最後仲話支取過百萬元薪水嘅薛浩然不務正業，為馬會出書，浪費鄕議局嘅錢喎，建議鄉議局係時候要節流，唔好留冗員咁話！問返薛浩然點睇件事，佢就話真係要認真睇吓對方講咩，稍後再作詳細回應。