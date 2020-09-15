黑暴曾恐嚇TVB東方廣告客戶　警今年4月拘3人待律政司檢控

黑暴涉在網上散播言論，恐嚇傳媒機構及威逼客戶停止於電視台及報章上刊登廣告已非首次，警方今年4月底亦拘捕2男1女，包括1名廣告公司市場部主任及1名香港浸會大學男生，涉嫌在網上刑事恐嚇無綫電視及東方報業集團，在未經授權下取用廣告商的商業資料，有組織地以威嚇手段向廣告商施壓，脅迫他們停止在該2間機構刊登廣告。消息指，警方目前正就案件諮詢律政司意見，決定是否向被捕人士提出檢控。

反修例示威期間，有人藉在廣告公司工作，掌握廣告商戶向兩間傳媒機構刊登或播放廣告的資料，然後交予同黨向相關傳媒作出恐嚇。此外，有人更煽惑他人傷害兩間傳媒機構的記者及破壞其攝影器材。無綫電視及東方報業集團曾發表聯合聲明，要求政府嚴正執法，打擊網上欺凌煽暴。

警方網絡安全及科技罪案調查科經深入調查，於今年4月28日及29日在多區採取行動，拘捕該名3名男女，包括報稱任職廣告公司市場部主任的37歲姓鄧女子，她涉嫌串謀刑事恐嚇及有犯罪或不誠實意圖而取用電腦。另一名被捕21歲姓甄浸大男生，涉嫌串謀刑事恐嚇及煽惑他人進行刑事毀壞，而34歲姓黃男文員則涉嫌串謀刑事恐嚇及串謀煽惑他人進行刑事毀壞。