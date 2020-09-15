2人違反強制檢疫令罪成　分別被判監禁4星期及21日

兩名人士因分別違反第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》及第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》的強制檢疫令，今日（15日）於裁判法院被判處即時監禁最長4星期。衞生署表示，截至今日共有四43人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款1萬5千元不等。

首宗個案涉及一名24歲女子，該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在酒店中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於4月16日離開檢疫地點。她被控違反強制檢疫令，今日於東區裁判法院被判處即時監禁4星期。

第二宗個案涉及一名39歲男子，該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月19日及20日離開檢疫地點。他被控2項違反強制檢疫令，今日於觀塘裁判法院各被判處即時監禁21日，同期執行。