禁堂食令再「擠牙膏」延至午夜　食肆東主：寧放寬同枱人數上限

新冠肺炎疫情日趨緩和，急於邀功的港府再次「擠牙膏」式放寬防疫措施，繼禁堂食令早前獲放寬至10時後，堂食「死線」於本周五(18日)起再被延至午夜12時，早前禁止營業的酒吧等亦獲「特赦」可於同日重開。有食肆東主對此表示歡迎，認為可多做2小時生意，亦有市民表示食晚飯毋須「趕頭趕命」，令外出用膳意欲增加。

茶餐廳員工羅先生對放寬表示歡迎，營業額有望可日增數千港元。其工作的餐廳主要做晚市生意，疫情前一般會營業至午夜12時，惟現時措施下，營業時間縮短2小時，生意因此大減近7成。

另一餐廳負責人劉先生對放寬後的營業額增長則不抱有太大期望，指人數是最大限制，始終食客外出用膳是為了與一大班朋友相聚，期望人數限制在可行情況下進一步放寬至6至8人，預計影響仍會維持一段時間，現時營業額已跌6至7成。

市民歐小姐希望放寬後可相約朋友外出堂食，指現時食肆只可營業至晚上10時前，放工後要趕買外賣，十分不便。她稱放寬後不用趕食飯，壓力緩和不少。她續指，疫情放緩後仍會避去人多的餐廳，又期望中秋節前每枱人數可放寬至8人，聚餐不用分枱食，一家人整整齊齊。