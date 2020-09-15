批抗疫基金沒設失業援助金　議員倡全民派錢

對於政府宣布推出涉款240億港元的第3輪防疫抗疫基金，多個黨派均批評金額太少，沒有設立失業援助金，無法幫助失業的市民解燃眉之急。有議員建議政府全民派錢，不單止照顧失業工友，亦可刺激經濟。

經民聯議員梁美芬直指第3輪基金沒向未有受惠於首輪和次輪基金的自僱人士，例如製片師、設計師、地產代理等發放資助。她對基金未有包括失業援助金感失望，若政府能動用150億港元推出為期半年的失業援助金，至少也能紓解社會怒氣。

對於新一輪基金，當中有45億港元受疫情重創行業提供資助，工聯會議員麥美娟質疑能否直接讓僱員受惠，稱「如果畀到僱員就最好」，又坦言對失業援助金落空感失望，並指申請失業援助金和綜援是兩回事，不能混為一談，前者以個人作為單位，而後者則以家庭為單位，她認為政府不了解失業狀況，工聯會爭取落實失業援助金多年亦未能成功，建議當局至少向求職者提供求職津貼。

民建聯議員柯創盛指出，由於疫情很大可能有第4波，甚至第5波爆發，認為當局要支援各行業提供的金額是「永遠都唔夠，不單止建議政府全民派錢5000港元，讓市民「唞下氣」外，亦應照顧失業多時的一眾工友。他解釋，因保就業計劃只是「幫僱主，唔幫僱員」，假如政府能推出失業援助金，將可全面精準地幫助失業市民渡過難關。

民主黨主席胡志偉批評抗疫基金未有針對當前疫情及經濟下行情況，當中沒有設立失業援助金，是無視了市民在面對減薪及裁員問題的需要。他說，政府過去曾推出兩輪抗疫基金，惟不少中小企卻投訴被遺忘，反而未受太大影響的超市或零售商就可獲得政府資助，反映政府的政策未有對症下藥。他認為最有效刺激經濟的方法就是向市民派錢，惟政府卻無意接納有關意見。