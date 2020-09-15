東區醫院告示板遭貼海報籲杯葛全民檢測　網民斥「無王管」

被外界形容為「燒錢」的全民檢測計劃昨日(14日)結束，累計僅約178.3萬人採樣。有不少市民反對檢測計劃，近日網上更流傳東區醫院疑似出現寫有反對全民檢測字句的海報。據悉，海報位於該院主座二樓公眾電梯大堂告示板，暫未知是何人所貼。該院發言人今(15日)表示，本周日(13日)已有職員發現有關海報，並即時移除。

有網民於社交平台上展示該海報圖片，質疑為何有關海報會出現在公立醫院內，批評該院「無王管」，並擔心因此引發市民誤會。該院指，海報並未獲院方許可張貼，涉及的公眾電梯大堂無設置閉路電視，院方亦曾於事後曾翻查附近的閉路電視紀錄，惟未有發現任何異樣。院方續指，有既定程序處理在醫院範圍內張貼告示的申請，任何未經許可張貼的告示或海報一律會被移除。

翻查資料，早前已有醫護呼籲市民杯葛全民檢測，並質疑檢測未能有效找出隱形病人，同時稱假陽性結果亦加重醫療系統負擔，又敦促政府及早做好封關措施，以堵截病毒源頭。