屯門五邑鄒振猷學校11歲學生初步確診　學校暫緩小六生面授課堂

本港第3波新冠肺炎疫情稍作緩和之際，再發生病毒傳入校園個案。屯門區小學「五邑鄒振猷學校」向家長發通告，指該校有一名11歲學生初步確診染疫，患者最後回校上課的日期為上周五(11日)。校方暫緩原定明日(16日)小六學生恢復面授課堂的安排，並徹底消毒校園。

該校表示，今日收到接獲衞生署衞生防護中心通報有學生初步確診，已即時按中心指引加強校內的清潔及消毒。該名學生今年11歲，其最後上課日為本月11日。該學生於回校前已量度體溫，並通過學校正門體溫檢疫，以及有用酒精搓手液消毒雙手。

該校指，確診學生在校時主要使用禮堂，但全程有戴口罩，並於設有隔板的獨立空間進行網上上課，而學生的座位是面對背，並分隔一段距離。確診學生在校時，每日於上午11時半離校，並未有留校午膳或脫下口罩飲食。

為謹慎起見，該校將暫緩小六學生於明日恢復面授課堂的安排，以便該校方於明日至本周五(18日)，一連3天全面消毒校舍，以保持校園衞生及保障學生的健康。期間，各級學生繼續按原有的課堂時間表進行網上上課，同時自修室服務亦會暫停。該校稱，會與衞生防護中心保持聯絡，並等待中心進一步指示。