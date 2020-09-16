第三輪抗疫基金食肆最多獲25萬元資助　導遊領隊津貼1.5萬元

政府推出第三輪防疫抗疫基金，涉及約240億港元，其中有45億元用於資助23個直接受防疫措施影響及受疫情重創行業。政府昨晚（15日）公布的文件顯示，約1.7萬間食肆可按面積，獲發5萬至25萬元的一筆過資助；卡拉OK、夜總會及酒吧、食環署街市內的熟食及小食攤檔可獲2.5萬元。

此外，商營浴室、健身中心、遊戲機中心皆可獲得5萬元資助；美容院及按摩院則可按員工人數，獲發1.5萬元至5萬元；派對房間則每間可獲2萬元。

戲院每塊銀幕可獲資助5萬元，每條院線最多可獲150萬元；持牌旅行代理商可按職員數目獲發津貼，以每名員工5000元計算；旅行代理商職員、持牌導遊或領隊，每人亦可獲發1.5萬元津貼。幼稚園及私立學校可獲3萬至8萬元資助，學校飯盒供應商亦可獲一筆過資助，以每間其所服務的學校5000元計算。

其他行業方面，註册體育教練、校巴司機、學校興趣班導師、藝術工作者等，都會獲發一筆過的現金資助，金額每人5000元到6700元。