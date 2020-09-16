港大教授孔繁毅提出「三聯療法」　感化徒弟譚永輝齊打疫戰

新冠肺炎襲港逾8個月，一群前線醫護依然緊守崗位，為抗疫戰出一分力。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅提出「三聯療法」，即同時使用蛋白酶抑制劑、使用干擾素及利巴韋林，為輕度及中度確診者進行治療；但應對新冠肺炎難解之謎，又豈能單靠一人之力？正所謂近朱者赤，孔繁毅將數據化成治療方案，為病人提供最溫暖的希望，亦感化其徒弟抱有勇氣，走上前所未知的疫戰。

瑪麗醫院內科駐院醫生譚永輝在疫症初期，雖然仍未專科畢業，但其優秀出眾的成績及勤奮好學的性格，早受「師傅」孔繁毅的青睞，故即使自告奮勇提出到隔離病房工作，孔亦對他抱有信心。被問及曾否有一絲卻步，譚直言沒有，冀透過身先士卒的行動，令身邊同學及同事一齊走上前線。

２師徒其後合作無間，不但共同研發「三聯療法」，在第２波疫情經歷郵輪鑽石公主號群組，揭示病毒可一傳二的傳播鏈，對往後的部署給予方向。他們憶述最棘手的個案，一名本身有淋巴癌的確診者，早前接受癌症治療後康復出院，到歐洲旅遊後回港，不幸染疫。由於病人不宜使用蛋白酶抑制劑，後來使用干擾素及利巴韋林，反應卻一般。更甚是病人病情其後不斷轉差，一度以為會失救之際，２人與團體商討利用血漿治療後成功康復出院。

多次的合作令譚永輝領悟到，「一個人的力量很渺小」，亦喚起他成為傳染病科醫生的決心，立志成為師傅及大師傅港大微生物學系講座教授袁國勇教授般，在科研及從醫的道路上走到最前線。