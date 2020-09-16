大都會看守所的教育部是個人丁單薄的小部門，設在二樓醫務部的一角，有一位主管，一名職員。圖書館有一面積約四百平方呎的閱讀室，能容納十五人同時看書，藏書約三千冊吧，都是紐約公眾圖書館掉出來的「棄本」舊書。閱讀室後面有一小型課室，十五人坐得擠擠的。我們就在這小課室裏開展我們的「興趣班」。

二○一八年九月開始了兩個課題，一個是「美國非裔人士的歷史」，每周三上課三小時，共八周；另一科目是為期十周的「基本理財」。全看守所七個層區的人士都可以報名參加，名額限制每科十五人，選讀的非常踴躍，先到先得。二○一八至二○二○年共重複了三次，每次都席無虛設。

「歷史」課第一堂由積克（假名），一名非裔大學的中年教師主持，學員互動討論前，先播放由著名文化機構輯撰的歷史資料光碟：「奴隸制度是一種強迫勞動，已存在於許多文化中，其歷史可追溯至人類早期文明。」

在一五二五年至一八六六年之間，有一千二百五十萬人從非洲被綁架，通過跨大西洋的奴隸貿易，和兩個多月的艱苦跋涉，有一千零七十萬人被送到美洲來。早期在中美洲的甘蔗種植園作苦力，後來才轉運到北美洲的南方在棉花種植場作奴隸。一八六○年之前，八位在任的美國總統擁有奴隸，包括華盛頓、傑佛遜及麥迪遜等。

一八六三年一月一日生效的林肯總統的《解放宣言》標誌着聯邦政府對奴隸制度的新立場。這宣言要到一八六五年六月十九日才正式落地成為新法例，那一天被稱為「第二個美國獨立日」。當時就有四百萬黑人奴隸被釋放，而百分之九十五的黑奴居住在南部，佔那裏總人口的三分之一，而只有百分之五的黑奴居住在北部，僅佔當地總人口的百分之一。因此，南方人家對最終解放黑奴的恐懼比北方人要大得多。南方於是各州省自立當地的法則「黑人法典」（Black Codes），對黑人壓制，繼續使非裔美國人無法享有應得的公民權利。之後，更出現了「吉姆‧克勞法」（Jim Crow laws），通過建立系統性和歧視性的不平等種族政策，剝奪了非裔美國人的投票權及實行種族隔離的規範，在所有的活動場所，張貼標記指示，規定黑人可以走的路，說的話、吃飯、清潔、休息、上學、上班及居住等的地方及規矩。這法規實行於一八七六年至一九六五年之間，堅持的原則是黑人享有「分隔但平等」的地位，後果是近一百年來，特別在南方各地，公立學校，公共場所和交通工具，都必有分別為白人和黑人而特定的設施。直至一九五四年，最高法院宣布公立學校種族隔離是違憲的，及一九六四年《民權法》，和一九六五年《投票權法》的成立，才完全推翻隔離主義的法則。

一位學員感慨的說，「真想不到我們的開國元老都擁有黑奴。」

積克馬上回應：「奴隸的主人都認為，奴隸是沒有文化的，未開化的過着野蠻生活的劣種人，用為奴隸制做辯護和解脫。尤其是我們的歷史偉人湯瑪斯‧傑佛遜，更為『科學種族主義』提供理據確定黑人的明顯『卑劣』性，他的總結說，黑人是『身體心智上都不及白人』的！」

另一個學員反駁的說：「美國憲法不是說明《人人平等》的嗎？」

積克冷冷的回答：「開國元老們都是歐洲過來的白種人，也許他們認為，除了白種人，其他的人都不是人！白人與白人之間是平等的，但不是跟你、非白人而平等！直到今天，這白人至上唯白獨尊的立場一直都沒有變過，話語權在他們手裏，雖然滿口人權公義，自由民主，最後還是睥睨天下，鄙視眾人皆為白人奴！」

眾人鼓掌！