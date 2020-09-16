東方日報A1：救市縮水千億　周街失業聽乞食

新冠肺炎疫情重創本港經濟，當局昨日宣布第三輪防疫抗疫基金計劃，措施與金額均大縮水，開支較上一輪激減逾千億元！當局建議採購疫苗、寬減租金及差餉，並資助廿三個行業等，合共涉款僅二百四十億元，較上一輪基金的一千三百七十五億元金額劇跌八成二。政務司司長張建宗明言構思措施亦要平衡財政壓力，有學者則批評新一輪措施「閂水喉」，質疑港府掟公帑硬推「明日大嶼」等大白象工程，救人救市卻「縮皮」，本末倒置的措施恐令企業倒閉潮及失業率加劇。

為緩減年初以來疫情造成的打擊，港府先後斥資二千八百七十五億元推出三次紓困措施，包括首兩輪防疫抗疫基金，以及財政預算案的全民派錢等，但因防疫疏漏，致本港爆發第三波疫情，紓困效果大減。

近期多個界別希望政府提供適切援助，政府昨日卻宣布，新一輪措施會直接資助飲食及旅遊等廿三個行業，涉款四十五億元，其中向每名導遊或領隊津貼一萬五千元，預計約兩萬人受惠；又會向每間旅行社提供現金津貼，津貼額與員工數目掛鈎，每人可獲五千元；並向每名旅遊巴司機發放一次過六千七百元津貼，料約三千四百人受惠。

同時，中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額由六個月提高至十二個月僱員薪金及租金總和或五百萬元，以較低者為準；還款期由三年延長至五年。其他如延長政府物業及短期租約等合資格租戶七成半租金寬減，或全數租金寬免六個月，及豁免廿七類政府收費一年；並延長非住宅用途水費及排污費的七成半減免措施四個月。

另外，二○至二一年度第三和第四季，非住宅物業單位的差餉寬減上限亦由每季一千五百元增至五千元。當局亦已要求房委會、房協、機管局、科學園和數碼港向非住宅用戶提供租金寬免，涉及約十億元。被問及有否措施要求業主減租，張建宗僅稱，當局過去曾會見地產商會，部分雖有正面回應，但仍有很多業主尚未減租，呼籲各界齊心抗疫，政府亦會帶頭減租。

因應上述措施，港府將向立法會財委會申請五十四億元撥款並注入防疫基金，當中包括百分之十應急款項，同時追加約一百一十七億元以採購疫苗，及進一步支援醫管局應對冬季服務高峰期或下一波疫情。當局亦會就有關租金減免等措施，提交所需的附屬法例及作相關行政安排。

對於第三輪防疫抗疫基金計劃大縮水，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，今次紓困措施金額明顯力度不足，批評政府救市救人「慳錢」，卻硬推「明日大嶼」等大白象工程，未能挽救市民於水深火熱之中，實屬不智，擔心稍後可能會有更多企業裁員或倒閉，屆時失業率再攀高峰，變相減慢本地經濟復甦速度，引發更深民怨。他又指，疫情或會持續至明年，當局應持續提供支援予各界人士。

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