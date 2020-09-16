網民熱話：疫情筍工？月薪＄5000聘通宵看護　孝順仔：陪阿媽傾偈

在疫情下不少人加入失業大軍，有突如其來的工作機會自然喜出望外，不過近日一則招聘廣告，卻惹來網民嘲笑。原因是有人開出5000元月薪為母聘通宵看護，更形容是疫市下「半筍工」，惟網民計算下，竟發現時薪不足最低工資，根本難言是筍工。

該網民昨日(15日)在「將軍澳街坊經濟圈」發貼，貼文開首已形容「《疫情，半筍工》夜間看護，陪我媽」。文中稱，家中本身有工人姐姐照顧其母，但不想姐姐通宵起床太辛苦，才多聘一人協助。通宵看護工作時間是凌晨12時至早上7時，(一星期六天工作)，工作性質包括，「陪我媽媽去洗手間，扶佢去，她要飲水，給她喝，她睡不着，陪佢傾偈」，又強調其母可以行動，但需要人幫助，她會吃安眠藥，所以有一半時間睡着，當其母睡着，看護可自由活動，睇書，看手機，小睡休息等，早上亦有工人姐姐為其煮早餐。

招聘廣告惹來網民熱烈討論，有人直指既要通宵，又要陪傾偈，要求未免未苛刻，嘲諷說，「係咪$5000寫少個0？」「傾偈唔係問題，主要係通宵更，出咁嘅人工，好似有啲...」「咁奀人工搵鬼做」。面對群情洶湧，事主隨後刪走貼文，再貼出另一則招聘廣告，內容大致相同，但工作時間則由早上7時收工縮至早上6時，薪金亦改為$5000至$6000。不過網民同樣不受落，「真係半筍工？咁筍唔使益人啦，自己做咪得」，甚至建議事主放棄請本地看護，「不如你請兩個姐姐，咪可以畀姐姐輪住瞓囉。」「$5000至$6000？即係$5000？」

網民有話說

Tony Cheung；做夜更保安好過啦

Yuen Wun Wa；請呢種夜更看護工最少80元個鐘

Mic Chan：你自己夜晚陪阿媽傾偈，咁工人姐姐有得瞓，又慳返六千，你又名正言順做孝順仔囉！

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