久違校園生活　小六生今率先復課　家長：呢幾個月如困獸鬥

新冠肺炎疫情緩和，教育局早前宣布本月下旬起會分兩階段恢復面採課，學校可於今日(16日)起以半日制形式，讓全校最多六分一學生返校上課。位於灣仔的聖公會聖雅各小學，不少莘莘學子今早懷着興奮心情回校，有家長在校門口前擁抱子女及拍照留念，學校門外亦設有自助式探溫度儀及消毒酒精。

該校校長張勇邦表示，網上見面與親身接觸學生截然不同，稱今天「想錫學生兩啖」，盼可維持面授課程。他續稱，上學期「草草收場」，考試及活動相繼取消，而今天先讓小六生上課，以派發呈分試卷，下周才會讓小一生回校，以助熟習小學模式及環境。他強調學校做足防疫工作，上周已消毒全校，課室內亦設有防疫包，保持健康及衞生。

該校小六學生嚴敬文認為，平日需隔着螢幕上課，難與同學溝通，又指疫情下只可留在家中活動，坦言「肥咗好多」。他又說，復課可與朋友玩耍，對開學感期待及緊張，早於開學前一天預備好防疫用品及課本。

另一小六同學劉逸康則稱，整個暑假都十分擔心考試成績，對開學後可對卷感到開心，他又謂平日網上的教學片段「塞塞吓」，多雜聲，難以專注上課。同樣是小六生的任思衡也表示，十分期待回校跟同學聊天，又認為每天至少上3小時網上課堂，容易有近視。

家長楊太今早陪同女兒回校，指疫情令自己缺少放空的機會，需長時間照顧子女，更形容情況為「困獸鬥」。她表示，學校只讓部分學生回校，加上子女有足夠的防疫措施，故不感擔心。