長洲水管爆裂無食水供應　影響範圍涉大貴灣至西提一帶

長洲鄉事委員會圖片所見，有工程人員到達相信是水管爆裂的位置進行搶修。

長洲於今早(16日)凌晨約4時許，有大量居民反映沒有食水供應，東網亦接獲市民投訴，疑自昨晚(15日)食水已暫停供應。據長洲鄉事委員會的社交平台資料顯示，由於長洲北社海傍路，近冰廠街的水管爆裂，導致長洲大部分地區食水供應受到影響，包括西灣、金銀灣、大興堤路、安榮中心，以至大新街、新興街、警署徑一帶亦受影響。

鄉委會表示，水務署已安排船隻將水箱由梅窩運抵長洲，將擺放在碼頭及冰廠街供街坊取水，又引述水務署消息指，今早約10時左右，長洲大部分地區將恢復食水供應，但冰廠街因需要維修水管而未有食水提供。圖片所見，已有工程人員到達相信是水管爆裂的位置進行搶修。

區議員梁國豪亦指，凌晨時段大貴灣有主要水管爆裂，影響範圍由大貴灣至西提，水務署隨即派人搶修，至今早7時許有街坊向他反映陸續有食水供應，而臨時食水將分別設置在海傍街公眾碼頭及冰廠街。

有市民留言今早沒水洗面，造成不便，形容至今早9時許仍然「半滴(水)都無」。東網已就事件向水務署查詢，暫未獲回覆。