黎智英涉刑恐　黑暴威嚇廣告商　壹傳媒造市案　律政司不作為

近年多宗具爭議案件的涉案人士均獲放生，包括壹傳媒黎智英涉刑恐東方報業集團（東方）記者案、東方與電視廣播有限公司（TVB）廣告商被刑恐案及壹傳媒股價異動事件等，律政司均遲遲未起訴或就案件提出上訴。當中，黎智英於2017年六四集會上涉刑恐東方男記者，在表證成立下最終卻「甩身」，有法學學者今日（16日）表示，有關案件的14天上訴期明（17日）屆滿，敦促律政司盡快提出上訴，否則會令市民對本港的司法制度失望，又指近期再現移民潮或與此有關。

黎於2017年六四集會上，在未被挑釁下恐嚇東方男記者，更揚言「我實搵人搞X你」，惟律政司在案發接近3年後才決定提告，法庭裁定案件表證成立，卻最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立。香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈今批評，案件有非常充分的上訴理據，不明白為何律政司遲遲不行動，並敦促他們把握在上訴期內上訴，否則有可能「蘇州過後無艇搭」。傅認為，若律政司最後沒有提出上訴，由於案件涉及刑恐記者，故也應向公眾交代原因。

至於東方與TVB廣告商被刑恐案方面，傅健慈認為既然已有人就此報案，加上涉被刑恐威嚇的對象均是傳媒機構，當中存在打壓新聞自由之嫌，促請律政司要嚴肅看待跟進。

另一邊廂，在壹傳媒股價異動事件中，警方早前拘捕15名壹傳媒炒家，傅認為警方應正就案件搜證，律政司之後應迅速跟進及提告。傅又狠批，證監會一直處於被動角色，即使當時已有人提出其股價波動異常，被質疑有人在網上吹風「搵手足填氹」，但證監會卻沒有及時出手遏止歪風，竟然在警方行動後，才「補鑊」指可以協調調查，有失職之嫌。

被問到律政司連番放生涉案人士，會否令人對本港法治感失望時，傅炮轟律政司不作為，反映本港司法制度出現問題，加上近1年多的反修例案件中，有不少反修例示威者被輕判輕放，令人質疑司法機構和律政司內有帶政治立場的法官或檢控官放生暴徒。

傅又指，現時司法不公的現象，或令市民對本港法治失去信心，而萌生另覓更好的地方生活的念頭，不排除這正是本港近期移民宗數急升的原因之一。