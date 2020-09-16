議員轟第3輪防疫基金無助失業人士　政府靠不住只能自救

第3輪防疫抗疫基金金額大縮水，多個行業資助金額減半。有議員稱對今輪基金未有支援失業及開工不足人士感失望，又稱失業綜援即使放寬資產限額，但仍有不少失業人士達不到門檻，形容「不到赤貧的人都申請不到」，批評處於水深火熱的市民只能靠自己，難依靠政府。

議員郭家麒在電台節目中表示，政府今次力度減少與預期赤字有關，又稱過去政府的防疫基金只幫助企業，包括超市以至物業管理等毋須要協助的企業，對失業及開工不足的市民視而不見，而失業綜援要到赤貧情況才能合資格申請，批評政府完成靠不住，市民只能靠自己。

郭強調，政府應做好抗疫，又擔心政府在全民檢測後會考慮進一步開放邊境，強調此舉即使能幫助旅遊及酒店業等，但萬一爆發第4輪疫情，各行各業又會受到影響。

另一議員盧偉國則稱，首兩輪基金已使用2800多億港元，故今次需要有針對性，支援行業力度較預期少亦可以理解，不能「個個都派錢」。盧又指建造業失業率高企，盼政府可增加工務工程，如在綠化地帶邊陲地帶開發土地，重啟早前被叫停的房協郊野公園邊陲地帶發展研究等。