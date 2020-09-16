斥財赤高企仍硬推明日大嶼　環團料11年內耗盡儲備

新冠疫情嚴重影響香港經濟，政府先後推出多輪防疫措施救市，連同即將推出的240億港元第三輪措施，政府預告財政預算赤字擴大至逾3000億港元。有經濟學者表示，香港正面對人口老化問題，預料財政幾年內會出現結構性赤字，若再推行6000億港元明日大嶼計劃，儲備將會不斷消耗，令香港財政實力轉弱，評級機構或會下調香港的信貸評級，影響到聯繫匯率。有環團估計，明日大嶼計劃會在11年內耗盡現有儲備，隨時拖跨本港財政及經濟。

學者指，本港人口持續老化，將有更多長者入住安老院，到時會出現更多空置單位，二手市場樓價未必會繼續高企，因此推行明日大嶼計劃或在財政上變得不可持續。他又指，如政府發債推行計劃，只會暴露財政實力不足，又稱香港並非無土地，只是政府規劃不足，無善用新界的棕地。

綠色和平資深項目主任連佩怡亦表示，本港家庭數目推算將在2046年見頂回落，長期房屋需求將減少，質疑土地需求下降時，明日大嶼的賣地收入同樣會減少，當局卻無考慮此問題。

連又指，明日大嶼選址海域具獨特生態價值，並非政府所稱的低生態敏感度，指當局未有回應社會的關注。她補充，新界有800多公頃私人棕地，發展當中一半土地的成本估計是330多億港元，可提供的單位數目與填海相若。