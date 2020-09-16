海洋公園重開網上預約入園　周末中秋已額滿

港府本周五(18日)起允許主題樂園重開，關閉兩個月的海洋公園隨即宣布，將於周五當日重開，市民於昨晚(15日)7時起已可網上預約入園，限最多一行4人預約，預約系統開放不足24小時，截至今早（16日）11時，海洋公園開放預約的未來14天內，重開首日、兩個週末以及中秋節等6日的預約人數已滿額，只餘平日的預約。

公園恢復營運後，將不再設每周一日休園，開放時間為周一至五上午10時至晚上6時，周末及公眾假期為上午10時至晚上7時。公園會為當日首100名入園的訪客送上驚喜禮物，而於早前休園期間錯過生日優惠的港人，可於今年內重新預約換領免費門票。

海洋公園重開同時更推出兩個港人限定推廣優惠，包括香港居民可以六五折購票，並獲贈總值100港元之園內消費電子現金券；另外，重開當日亦會推出全新港人限定無限次入場證，以498港元購買成人入場，則可於10月1日至明年3月31日期間不限次數到訪公園。

受疫情影響，海洋公園及迪士尼樂園今年內曾兩度關閉，對上一次關閉是在7月中，當時因應本港爆發第三輪新冠肺炎疫情，港府重新收緊社區距離限制，令當時只重開約1個月的海洋公園及迪士尼都要重新關閉至今，海洋公園即將於9月18日重開，至於迪士尼則暫未有重開日期。而受疫情影響，每年10月的必備節目「海洋公園哈囉喂」今年將會停辦。