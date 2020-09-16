738宗幼教資助完成審批　90%半日制幼稚園免學費

政府推行幼稚園教育計劃，資助合資格的幼稚園，以減輕學校及家長經濟負擔。教育局表示，本學年計劃截至本月11日，已完成738所參加計劃的幼稚園學費申請，當中約90%半日制幼稚園會在本學年免收學費；全日/長全日制課程則需家長支付部分額外費用。而今年每期學費中位數約860港元，較去年增加約40港元，認為整體學費仍處於低水平。

教育局表示，參加該計劃的幼稚園及幼稚園暨幼兒中心收取的學費，在任何情況下均不得超出局方訂明的上限。該局強調有一套嚴謹的機制審視幼稚園調整學費的申請，在審批學費的申請時，會主要考慮幼稚園整體財政和實際營運狀況，包括薪酬調整、改善師生比例，以及改善學校設施等。

該局稱由於幼稚園的運作模式多元，每所幼稚園的營運成本和開支各有不同，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費，局方會按需要而要求個別幼稚園遞交補充資料，以評估幼稚園建議的收支預算是否合理，確保家長能受惠於計劃，公帑用得其所。現時仍有20所幼稚園需要遞交補充資料，局方正跟進有關個案。