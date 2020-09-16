屯門五邑鄒振猷學校學生確診　全校教職員需檢測

新冠肺炎疫情再傳入校園！屯門區小學「五邑鄒振猷學校」一名11歲學生初步確診，患者最後回校上課日期為上周五(11日)。校方暫緩原定今日(16日)恢復的小六學生面授課堂安排，並徹底消毒校園。該校今日回應指，衞生防護中心界定曾回校的師生非密切接觸者，毋須自我隔離，為保安全，校方已安排全校檢測，並指在諮詢教育局後，該局認為應如期在本月23日安排復課，家長如擔心可安排學生在家網上學習。

校方聲明提到，衞生防護中心根據該名確診學生的發病時間判斷，學生於本月12日受感染，而其最後回校日為本月11日，即不是在傳染期內，故中心認為沒需要為師生進行檢測及隔離。

為確保全校師生安全，該校已安排曾直接指導該學生的教職員今日進行檢測，報告未發出前教職員須在家工作；其他教職員則在本周內進行檢測，以便在正式面授復課時獲得檢測報告；另建議曾回校上網課的學生進行檢測或自我隔離14日。

該校今日已暫緩小六學生恢復面授課堂的安排，並徹底消毒校園。諮詢教育局後，學校會在本月23日如期安排小一、小五及小六復課。