周梓樂死因研訊　11月16日開審

科技大學男學生周梓樂去年在將軍澳尚德邨停車場墮樓重傷後不治，終年22歲。事件引發多天的全港多區市民自發悼念集會及遊行示威。就這宗死亡事件，死因裁判法庭今天（16日）進行非公開的研訊前檢討，由死因裁判官高偉雄處理。研訊定於11月16日開始，預計需時5星期，有約60名證人將出席作供。據悉，本案或將首次使用虛擬實境（VR）機器去協助法庭聆訊，即讓陪審團能夠親歷其境般去感受案發現場的環境。

周梓樂生前就讀科大計算機及科學系二年級，他於去年11月4日凌晨時分，被人發現倒臥在尚德邨停車場2樓平台，不省人事。周被送往伊利沙伯醫院搶救，惟至11月8日宣布不治。

據了解，死因庭有意引入虛擬實境技術去協助研訊，讓陪審團身處大型螢幕前去感受涉案停車場的環境，惟有關技術仍需試驗後方可實施。

至於死因庭將傳召的證人，據知會包括現場的警員、消防員、市民、法醫、骨科和鑑證科專家等。警方表示會有20名當天執勤的警員作證人。警方呼籲任何人士如能提供有關此案的資料，請致電警方東九龍總區重案組第3隊，或與西九龍死因裁判庭聯絡。