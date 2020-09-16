全港約50萬人患老年黃斑病變　感視力模糊速就醫

本港面對人口老化問題，老年黃斑病變愈趨普遍。香港眼科學會今日(16日)公布老年黃斑病的研究，冀提升公眾對眼疾的認知，又估計全港約有50萬人患老年黃斑病變。根據食物及衞生局資料顯示，黃斑病變是60歲以上人士失明的主要原因，醫生指若錯過診斷早期病變或導致永久喪失視力。

香港眼科學會會董黃禮文醫生表示，老年黃斑病變可分為乾性及濕性，當中9成黃斑病變患者為乾性，1成人為濕性，兩者均會令患者視力衰退，而濕性老年黃斑病變更可能在數天內致視力急速下降。黃續稱，此眼疾早期或會毫無病徵，其後患者的顏色辨別能力及影像對比度減低，景物亦會變形扭曲，晚期中央視野更會出現黑影。他指，患者的日常生活大受影響，簡單如使用電話亦會較視力正常的人困難12倍，提醒患者需及早診斷和治療。

另外，香港大學在今年6月發布的眼疾認知研究中指出，老年黃斑病變位列港人視障的第二大元兇，222名受訪長者中有7成人不知其病徵，近5成人甚至未聽過此病。香港眼科學會會董鍾震宇醫生稱，病發首3個月是治療的黃金時間，患者應盡早接受治療，在眼球注射「血管內皮生長因子抑制劑」，阻止新增血管生長及滲漏，改善視力。他又呼籲大眾戒煙及多進食蔬果，並使用「阿姆斯勒方格表」作自我檢查。

約60歲的鄭女士早前視力模糊，今年3月看景物變得彎曲，惟在疫情影響下拖延驗眼，最後確診為濕性老年黃斑病變。她坦言，對其病徵及治療方法認識不多，現注射了4針抑制劑後，整體視力回復至患病前程度。