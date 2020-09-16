涉恐嚇民主黨袁海文　地產公司董事受審

民主黨黨員袁海文自前年10月開始，協助聲稱受騙購買了虛擬貨幣挖礦機的苦主追討欠款，去年1月6日袁與其中4名苦主到警署跟進投訴事宜後，晚上即收到匿名恐嚇電話，警方經調查後拘捕一名地產公司董事，控以一項刑事恐嚇罪，案件今日（16日）在東區法院開審。

控罪指，37歲任職富誠地產的被告林栢榮，於2019年1月6日，在香港致電袁海文，威脅會使袁人身遭受損害，意圖使他受驚。

控方在庭上讀出袁的口供，指袁在2018年10月開始替民主黨處理虛擬貨幣及另類投資的追討事宜，事發日中午12時許袁曾陪4名苦主到旺角警署跟進投訴個案，至晚上回家後，近9時收到無來電顯示電話，對方問：「係咪袁海文？」袁答是，對方大聲夾惡指：「係咪五行欠打？信唔信我搵人打你？叫班兄弟同你傾！你咁X多事！」之後便收線。

袁感到擔心及驚慌，遂通知警民關係組及正式到警署報警，袁在證供中表明不認識本案被告，也無欠債或與人結怨。

袁接受辯方盤問時同意，本案被告不涉任何他跟進過的挖幣騙案，他也不清楚被告是否反對民主黨的人，也不認識及從未在任何活動中見過被告，二人無私人恩怨。

案件被裁定表證成立後被告自辯指，他在母親經營的富誠地產任董事，並展示多年來均有接受不同傳媒訪問及不時有捐款予慈善機構的紀錄。被告又稱事發時他的電話借了給人用，他從無致電過袁海文，不認識袁及幣少，也無參與任何政治活動。