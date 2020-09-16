華大基因試劑涉侵權　承諾暫不供應予新客戶

華大基因承諾在案件有結果前，不會向新客提供涉案試劑。

負責全民自願免費病毒檢測的內地檢測機構華大基因，早前被英國公司Illumina Cambridge Limited入稟高院控告，指華大基因推出的基因測序試劑套裝侵犯其註冊專利，要求法庭頒令禁制。案件今天（16日）在原訟庭提訊，華大承諾在案件有結果前，不會供應涉案試劑予新客戶。法官因此未有頒布臨時禁制令。

今天與訟雙方向法官表示經商討後，被告華大基因一方願意作出一系列承諾，直至案件有結果前，被告方會一直遵守。被告承諾只繼續供應涉案的測序試劑及測序儀予舊有客戶，不得尋找新客戶。如舊客戶要求補充試劑，被告只可提供相同型號的試劑。至於為舊客戶提供檢測服務時，被告可繼續在本港提供測序程序，但需限制於一定測序量。

至於海外客戶方面，經與訟雙方商討及同意下，被告可以尋找新客戶且不受限制。而被告透過香港轉運相關貨品予海外新客戶的貨品，則不能拆箱，要原封不動送到海外客戶手上。

另外原告亦提出兩項要求，要被告向本地及海外現有客戶揭露是次訴訟資料，及將客戶資料交予原告。被告就表明反對此兩項要求，相關爭拗將押後至2021年2月24日開庭處理。