上訴無影檢控歎慢板　屢放生不法之徒　議員斥鄭若驊枉袋人工

鄭若驊被指懶理判決不公的案件又檢控從寬，令本港法治每況愈下。

律政司把關不力，司法制度問題近年顯而易見，從近1年多反修例案件時常出現輕判情況，以至近期的壹傳媒黎智英涉刑恐東方報業集團（東方）記者案，更在人證物證俱在的情況下被「放生」，以及東方廣告商被威嚇案、壹傳媒股價異動事件，即使已有人被捕，但律政司卻遲遲未提控，令人質疑其不作為，枉袋納稅人人工。有議員稱市民對律政司的期望非常高，惜事與願違，炮轟被譽為避政司司長的律政司司長鄭若驊未有「做好佢份工」，既懶理判決不公的案件又檢控從寬，令本港法治每況愈下，暗示鄭的表現未必「對得住佢份糧」。

近期黎智英涉刑恐東方記者案、壹傳媒股價異動事件等多宗受社會關注案件，前者多人要求律政司在限期前提出上訴，後者則仍未有進一步行動，身為大律師的議員容海恩怒斥，明白司法檢控工作繁多，然而事有緩急輕重，律政司應對公眾關注的案件密切跟進，以及提高案件進度的透明度，而非隻手遮天「咩都唔做唔交代」，讓市民乾着急。

容又狠批，市民目前對本港司法愈來愈無信心，律政司難辭其咎。她解釋，放任法庭輕判輕放反修例示威者、沒有及早澄清香港不屬「三權分立」體制等事件，皆令市民大感失望，炮轟以鄭若驊為首的律政司沒有克盡職守，教育市民正確的法治觀念和知識，以及守護本港法治。容促請律政司要提高透明度，向公眾交代為何遲遲未起訴或就案件提出上訴的原因，澄清進度慢是否因人手不足所致，還是故意不做。

容炮轟，鄭在面對諸多判決不公的案件時，便有責任立即指正。被問到鄭有失職之嫌，會否覺得其薪酬與表現不成正比時，容直指，市民對律政司的期望非常高，而鄭未有盡力發揮其能力表現，敦促她能達到市民要求，暗指鄭的表現尚未「對得住佢份糧」。