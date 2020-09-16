非住宅單位獲進一步寬減差餉　每戶每季上限5000元

新冠肺炎疫情嚴重影響本地經濟，港府昨日(15日)公布新一輪紓困措施，包括於2020/21年度第三及第四季，向非住宅物業單位提供進一步差餉寬減，每戶每季上限增至5000港元。政府今日(16日)表示，《2020年〈2020年差餉(豁免)令〉(修訂)令》將於本月18日刊憲並生效，並將於下月14日提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

政府指，將在2020/21年度《財政預算案》宣布的差餉寬減措施之上，額外向非住宅物業單位提供進一步差餉寬減，2020/21年度第三及第四季的寬減上限，將由每戶每季1500港元，調整至每戶每季5000港元。進一步的差餉寬減措施將適用於所有非住宅物業單位，惠及約25.8萬個非住宅物業單位，涉及約12億港元。

政府續指，至於所有住宅及非住宅物業單位，將獲寬免2020/21年度全年4季的差餉，住宅物業單位全年4季，均以每戶每季1500港元為上限，而非住宅物業單位首兩季以每戶每季5000港元為上限，其後兩季則以每戶每季1500港元為上限。