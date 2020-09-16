「先行者」反黑行動　警3個月扣21艘涉走私漁船快艇

水警西分區今早(16日)聯同水警刑事部及海事處人員，在大嶼山西北沿岸一帶進行代號「先行者」打擊黑社會海上罪案行動，在隱蔽地點扣留兩艘分別裝有兩部400匹舷外機、沒有船牌號碼的大馬力快艇，懷疑有黑幫分子準備利用快艇進行走私等非法活動，於是將快艇拖走作進一步調查，行動中沒有拘捕任何人士。

警方表示，今年6月至今，水警總區進行了不同的反罪案行動，總共扣留21艘欠缺安全裝備、非法改裝且沒有船牌號碼的大馬力快艇及漁船，用作調查非法入境、走私甚至涉及毒品的案件。

自從陸路關口因疫情關閉，警方留意到近月有多宗利用大馬力快艇進行的非法活動，尤其是走私活動，於今年1月至8月期間，水警一共偵破27宗水路走私案，涉及貨值金額為2億3千萬港元，宗數及貨值已打破近年紀錄，並拘捕59名本地及內地人。

偵破的走私案中，10宗為走私凍肉，另外亦牽涉不同類型的貨品，包括乾貨、海味、電子零件、化妝品、酒類、名貴首飾甚至寵物。海上走私活動亦衍生其他罪案問題，除了危害他人海上安全，更會有人蛇、傷人、勒索等，而快艇上亦沒有冷凍裝備，若用作走私凍肉，食物有機會變壞，造成食物安全風險。

此外，檢獲的快艇時速高達50海里(即接近100公里)，大部分均由內地船員操作，他們不熟悉香港水域環境，亦不知道香港海上安全的法例及要求，高速穿插在繁忙的水域之間作非法活動，罔顧海面情況，對船員及其他海上使用者十分危險，發生事故時難以追究。

根據資料顯示，由今年年初至今，已發生25宗涉及海上安全的案件，包括撞船、沉船、機件故障等，導致7人死亡，2人仍然失蹤。水警總區非常關注大馬力快艇及走私活動衍生的海上安全問題，已加強巡查走私熱點，並搜查可疑船隻，亦會繼續聯同海事處增加船隻領牌及安全方面的巡查。警方會持續進行「先行者」行動，打擊黑幫收入來源及其他危害海上安全的行為。