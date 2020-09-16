林卓廷表明若延任立會　力阻調查反修例示威資金來源

林卓廷認為若泛民失去議席，將無力阻擋民主派人士被公審及清算。(鄧欣婷攝)

民主派議員是否延任立法會，仍有很大爭議。傾向留任的民主黨議員林卓廷今日(16日)接受網台訪問時表明，若民主派議員留守議會，會力阻建制派引用俗稱「特權法」的《立法會(權力及特權)條例》調查去年反修例示威的資金來源，並為涉非法越境而遭內地當局扣押的12名港人，向港府施壓。

林卓廷表示，經民聯議員梁美芬引用特權法調查去年反修例示威的資金來源，若民主派失去議席，將無力阻擋民主派人士被公審及清算。而民主派在議會內則能裏應內合，以時間換取空間，引起國際社會注意。

他又指，若最後決定留任議會，主要工作將會是議會抗爭，包括透過議事規則「拉布」或肢體衝突抗議。他認為，現時最重要是12名港人的安全，他將繼續向政府施壓，希望可以讓港人盡快回港。被內地拘留的12名港人，11人在香港被控不同罪名正保釋候審，另一人被香港警方通緝。

林又稱，雖然該黨認為需要留守議會，惟有市民及支持者卻認為延任1年的議員失去選民授權，故決定以民調方式解決分歧，指本月29日將會有初部結果。