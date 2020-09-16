派發樣本收集包普通科門診診所　周五起增至31間

新增的9間普通科門診包括圖中的貝夫人普通科門診診所。

為配合政府的防疫政策，醫院管理局今日(16日)宣布，將分階段增加派發樣本收集包的地點，由本周五(18日)開始，派發樣本收集包的普通科門診診所，將會由目前的22間增加至31間。若運作情況暢順，醫管局會進一步增加派發樣本收集包的普通科門診診所。

新增的普通科門診診所包括東區筲箕灣賽馬會普通科門診診所；灣仔貝夫人普通科門診診所；中西區西營盤賽馬會普通科門診診所；九龍城區李基紀念醫局；觀塘區牛頭角賽馬會普通科門診診所；葵青/荃灣區下葵涌普通科門診診所、北葵涌普通科門診診所；沙田區沙田（大圍）普通科門診診所；以及屯門區屯門診所。

31間診所將於星期一至五(公眾假期除外)早上7時半至8時半，在診所門外指定地點派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引。每位市民限取1包，派完即止。

醫管局發言人提醒市民須在3個工作天內採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需的資料，於星期一至六(公眾假期除外)早上10時至11時，交回31間門診診所門外的指定地點。

由7月27日起，醫管局普通科門診診所共派發約5萬份樣本包，經化驗室進行檢測的樣本超過3.2萬個，其中64個樣本呈陽性反應。