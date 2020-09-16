國泰拒申請第二期保就業計劃疑裁員　工會發信促履行社會責任

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前表明不申請第二期保就業計劃，外界關注國泰或會裁員。國泰航空公司空中服務員工會今（16日）向國泰行政總裁鄧健榮發出公開信，指大部分機組人員領取無薪假與公司共度時艱，而國泰作為香港三大僱主之一，亦理應履行應有的社會責任，促請資方與工會及各持份者溝通，把裁員計劃放到最後，共同商議出雙方均接受的方案。

工會指出，有見資方經營困難，大部分機組人員均應其要求領取無薪假，希望有助資方度過難關。由於無薪假計劃長達10個月，加上開工不足而引致收入驟降，對很多員工生活構成壓力；期間亦有不少員工被列為確診乘客的緊密接觸者而要隔離，以及於工作時染疫，身心飽受煎熬，但仍有不少員工稱若再有無薪假計劃，都會繼續參與，可見他們想與資方共度時艱的決心。

工會續指，明白資方現時的經營情況，但國泰作為香港三大僱主之一，理應履行應有的社會責任，又稱國泰的業務遍及世界各地，亦聘用大量海外員工，大規模裁員會對資方及香港形象帶來嚴重負面影響；而且本地市場亦可能湧現數千名失業大軍，將重挫本港經濟。工會認為，如架構重整是無可避免，資方亦應把裁員計劃放到最後，並與工會及各持份者好好溝通，共同商議出一個雙方均接受的方案。