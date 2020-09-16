逾30年歷史黃大仙彩虹道街市擬關閉　騰地作其他發展

啟用逾30年的黃大仙彩虹道街市擬關閉。食物環境衞生署指出，經檢視該街市的使用情況和發展潛力後計劃關閉該街市，騰出用地作其他長遠發展，惟目前關閉街市日子未有定案。至於該街市在關閉後的短期用途，食環署會按照既定程序要求相關政府部門包括政府產業署、規劃署或地政總署徵詢其他部門。

截至今年7月31日，彩虹道街市的出租攤檔共有69個，出租率約為59%，每月租金由516至7510港元不等。根據現時街市攤檔租約條款的規定，任何一方在不少於1個月前以書面通知另一方，即可將租約終止，而毋須作出任何補償。食環署指出，考慮到租戶永久遷出街市有助理順街市關閉的安排，騰空處所空間，以制訂合適的發展計劃，符合整體社會利益。該署考慮向選擇結業或搬遷的租戶作出特別恩恤安排，並會與他們商討具體的方案。

食環署表示，正全面審視現有街市的使用情況和發展潛力。由於彩虹道街市周邊地區不斷發展，該街市附近有接近220間提供不同餐飲服務的持牌食物業處所，對街市內的熟食中心構成競爭。而彩虹道街市附近的大成街街市於1998年啟用，貨品種類和價格均具競爭力。食環署認為，隨着人口變化、新發展或重建計劃和其他新鮮糧食店帶來競爭，一些公眾街市日漸失去吸引力，當中有些街市人流稀少，空置率偏高。該署指關閉這些街市可騰出珍貴的土地資源，以供妥善運用。

彩虹道街市於1988年啟用，以遷置當時新蒲崗雙喜街的熟食小販、崇齡街及錦榮街小販認可區的持牌小販及前黃大仙街市的檔戶。彩虹道街市共有2層，總面積逾68,200平方呎，共提供116個攤檔。