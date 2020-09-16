屯馬線通車致沙田巴士線客量跌32%　運輸署擬下月削巴士班次

港鐵屯馬線一期通車至今7個月，沙田居民可直接乘搭鐵路出入九龍東。運輸署表示，調查後發現沙田區10條巴士路線，於今年6月客量比去年10月下跌約17%至32%，決定下月起削減巴士班次。有區議員批評運輸署以疫情期間的低客量來決定減班次並不客觀，要求重新評估客量需求。

運輸署向沙田區議會交通及運輸委員會提交文件，指於今年6月16及17日，就10條沙田來往九龍東的巴士路線進行客量調查，包括80、80P、80X、82X、85M、88K、89、89B、281M及286M號路線，其日均客量比去年10月21至30日的同類調查下跌17%至32%，當中以來往馬鞍山市中心至鑽石山的九巴286M號循環線，客量下跌最多。

而該10條路線於繁忙時段中最繁忙半小時的平均載客率，於今年6月份介乎19%至70%，符合現行「改善及減少巴士服務的指引」中削減班次的標準，即相關巴士路線在最繁忙半小時於最高載客點的平均載客率低於85%。

運輸署建議，下月起削減該10條路線的班次，以繁忙時段的班次為例，削班後的班次介乎5至8分鐘，或25至30分鐘一班車，乘客候車需比現時多等2至5分鐘。

沙田區議會交通及運輸委員會主席容溟舟表示，今年6月份受疫情影響，學校停課，部分市民在家工作及減少外出，加上之前巴士亦因應疫情減班次，他認為當時的客量不能夠反映真實需求，批評運輸署以此來決定減班次是不客觀。他建議運輸署暫緩減班，並於下月重新進行客量調查，收集更多數據再作決定。