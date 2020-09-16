李嘉誠基金會捐1.7億予4間大學推動創科　盼教育衝出混沌迷惘

李嘉誠基金會主席李嘉誠今(16日)致函4間大學，包括香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港科技大學、香港教育大學，表示會捐資共1.7億港元，支持多個科技項目，以「推動教育衝出混沌迷惘」。包括以1億港元支持香港大學李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，引進諾貝爾得獎技術「Cryo-EM」，促進研發藥物的設計和生產的發展。

基金會亦將以3500萬港元助建中文大學醫學院的轉化組學平台、以增設最先進的分析質儀系統，運用全球最快、最靈敏的質譜儀篩檢方法，以從大量臨床樣本和中醫藥中找到有價值的生物化學分子，開發新型生物標誌物和藥物，推動相關範疇的研究。

另外基金會亦將動用3000萬港元支持香港科技大學發展合成生物學科研；500萬港元資助香港教育大學與本地設計師合作，提升教材質素，並以AI教材授人以漁。

李強調，香港醫護、科研、教育人才均甚具潛質，加上「憑仁善斷」的素養，定可繼續以專業服務香港。他又表示，「生物醫學科技已成為解決各種生命難題的神幻鑰匙」，AI「無碼」應用將是全方位能力提升的關鍵，面廣寸深的大類課程已不足支撐長遠競爭力，發展生物經濟產業、推動AI能力在香港普及，刻不容緩。