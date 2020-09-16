政Whats噏：何君堯鬧爆出書不務正業　薛浩然澄清並非事實

尋日(15日)召開嘅新界鄉議局執行委員會會議中，作為執行委員之一嘅何君堯因會議枱上擺放住一本由已故「新界王」劉皇發嘅妹夫、鄉議局研究中心主任薛浩然所著嘅書籍惹怒，隨即喺社交網站貼文，鬧爆薛浩然不務正業，浪費鄉議局嘅錢，建議鄉議局要節流，唔好留冗員咁話！薛浩然今日(16)就此事作公開回應，澄清書中有佢個人嘅學術體現，又話何君堯並唔清楚有關嘅工作同財務安排。

薛浩然就事件作出兩點回應，首先，關於何君堯指出書中好多資料出自馬會及有關學者，係事實，但薛就解釋，整合呢啲資料就係佢個人嘅學術體現。其次，佢個人與研究中心及鄉議局嘅工作同財務安排，何君堯可能並唔清楚，認為何喺社交媒體嘅陳述並非屬實，強調作為公眾人物要對自己言行負責。

其實薛浩然因為「出書」嘈交，都唔係第一次。鄉議局喺2014年初成立研究中心，隨即就撥出300萬元，但研究中心成立以來出版嘅書，都似乎未如理想，2015年，時任前副主席張學明更曾在執委會上，當眾批評薛浩然辦事不力，要求中心清楚交代帳目，又話花錢做出來嘅研究要言之有物等，雙方一度舌戰「駁火」。