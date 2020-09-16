控方證人證供分歧　佔旺女村長脫襲擊阻差罪

自稱是「旺角佔領區女村長」的示威常客畢慧芬，去年7月偕男友人到瑪嘉烈醫院，要求醫護發出證明讓她進行絕食遭拒絕後，被指情緒激動下揮拳打中女保安的左臉，並被指拒絕向到場警員出示身份證。畢否認普通襲擊及阻差辦公兩罪後受審，今日（14日）在西九龍法院被裁定兩罪均不成立。裁判官指出畢僅有9至12歲孩童的智商，以及情緒問題，在混亂下未能理解他人指示，並坦言「若多啲包容、耐性和細心聆聽，相信事情唔會到如斯田地。」

控罪指，現年25歲的被告畢慧芬涉於2019年7月10日，在瑪嘉烈醫院C座3樓大堂襲擊女保安鄺艷萍。她另被控涉於同日同地阻礙正在執行職務的警員袁東信。

裁判官指，本案的控方證供出現關鍵性分歧，即女事主供稱被告沒有襲擊她，惟旁觀的保安卻看見被告揮手擊中女事主的右臉下鄂。法庭相信因事件發生迅速，導致保安無法看清楚被告的動作，才產生分歧。裁判官接納被告辯解，裁定她當時是不小心拍到女事主。

裁判官又分析精神科醫生黃宗顯的證供及觀看現場片段，指被告有輕度知智障和癲癇症等，她的行為大多出於原始反應，未經心思熟慮。案發時被告正專注於向醫護人員索取醫學證明，故未能分心思考其他事，例如警員的命令，故認為被告並無意圖去阻礙警員執法。