輸美港貨禁標「香港製造」　邱騰華：港府今向美國交涉

美國限制香港出口到當地的產品不得使用「香港製造」標籤，延遲至11月9日生效。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（16日）表示，港府即日正式向美國政府提出交涉，強烈反對輸美貨品標記新規定，並要求美方立即撤回有關規定；港府同時向世貿表明立場，將循世貿機制反對輸美貨品標記新規定。

邱騰華表示，今早約見美國駐香港及澳門署理總領事侯偉業，要求他轉交致美國貿易代表的信函，表明港府的反對立場；同日，特區政府駐華盛頓及日內瓦經濟貿易辦事處亦已將局長信函的副本，分別轉交予在華盛頓的美國貿易代表辦公室和美國海關及邊境保衞局，以及在日內瓦的美國駐世界貿易組織（世貿）常設代表處，並會安排與美國有關當局進行商討。

邱騰華批評，美國採取的單方面行動與世貿的規定相違背，世貿規定成員不能允許不實產地來源標籤，美國作爲世貿成員應遵循有關機制，港府在原則及立場上必需據理力爭，並將視乎美方反應，再決定下一步行動。他強調，美國不能「以大欺小」，要跟從世貿規定及機制而解決。

對於港府早前曾指，會為港商爭取有否其他方式解決產地來源標籤問題，例如改為「中國香港」，邱騰華表示，無論港商及美方的進口商，都正循商家建議的方式尋求解決方法，只要做法不貶損香港利益，並符合世貿要求，港府都會接納，否則會作出強烈反對。