收費運動場地及泳池周五起重開　小組活動不得超過4人

本港新冠肺炎疫情漸趨穩定，政府已逐漸放寬防疫措施。康樂及文化事務署今(16日)宣布，部分康樂場地和博物館將分階段於周五(18日)起陸續重新開放。

康文署表示，隊際運動的收費場地包括足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場，室內設施包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，將於周五重新開放，惟人數限制及社交距離措施仍需繼續維持，每小組活動/訓練不得超過4人，每個小組之間需保持至少1.5米距離。

各區游泳池(正進行年度維修的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池除外)，亦會在周五重開，開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會設有休池時間。

此外，戶外免費棋枱和露天劇場(只供個人休憩活動使用)也會於周五重開，而戶外兒童遊樂設施和交通安全城則於下周三(23日)重開。上述設施將禁止進行多於4人的群組聚集，觀眾席亦會維持關閉。而其他康樂設施，則維持關閉，直至另行通知。

署方又表示，市民可於明日(17日)起，使用康體通在網上、已重開場地的康體通預訂櫃枱及自助服務站，以及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱，預訂上述重開的陸上收費康樂設施。署方亦會繼續受理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請。

文化設施方面，香港科學館和香港太空館將於下周三起開放部分展覽設施，並實施特別開放時間，但所有公眾節目及兒童設施維持暫停。除休館日外，康文署博物館(包括香港電影資料館售票處)每日仍然實施特別開放時間，即上午10時至下午5時，香港太空館的特別開放時間，則為下午12時分30至5時。所有博物館繼續限制參觀人數。